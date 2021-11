Ce dimanche, coup d’envoi à 13h, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Et pour cette partie, Mauricio Pochettino sera privé de nombreux éléments. De quoi permettre à certains titis d’enfin trouver une place au sein du groupe rouge et bleu.

En effet, avec les forfaits de Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera, le milieu du PSG a des allures de désert pour ce dimanche. Et comme on aime à le dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ainsi, comme relayé sur Canal Supporters dans la matinée, Xavi Simons et Edouard Michut seront bien convoqués par Mauricio Pochettino au sein du groupe francilien. Le groupe U19 dévoilé par Zoumana Camara pour la rencontre face à Caen ne comprend pas les deux titis parisiens, nous indique RMC via son journaliste Loïc Tanzi. Autre jeune à profiter des absences, celle de Keylor Navas qui purgera un match de suspension, Lucas Lavallée. Débarqué à Paris en provenance du LOSC l’été dernier, le portier de 18 ans réalise de très bonnes prestations depuis l’entame de l’exercice en cours. Une première dans le groupe pour lui et une jolie récompense.

En revanche, s’ils ont déjà souvent été appelé par le technicien argentin, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu figurent, eux, bien dans le groupe concocté par Zoumana Camara et ne seront donc pas de la partie avec leurs coéquipiers en professionnel.