Le groupe parisien avec Xavi Simons et Edouard Michut

La Ligue 1 est de retour et le PSG va disputer un nouveau match pour prendre encore davantage d’avance en tête du championnat. Les Rouge & Bleu se rendent dans le Chaudron et va rencontrer l’AS Saint-Etienne pour se rattraper suite à se défaite décevante contre Manchester City (2-1). Malgré l’absence de nombreux joueurs pour blessure, Mauricio Pochettino a pu convoquer un groupe compétitif.

Les supporters devraient être contents d’apprendre que les jeunes Edouard Michut, Xavi Simons et Lucas Lavallee ne sont pas convoqués avec les U19 du PSG pour affronter Caen ce dimanche et sont donc dans le groupe professionnel pour affronter l’ASSE. Une bonne nouvelle pour ces jeunes pépites en manque de temps de jeu. De leur côté, El Chadaille Bitshiabu et Ismael Gharbi sont partis avec les U19. À noter l’absence de Keylor Navas pour suspension et le retour de blessure de Rafinha.

Le groupe du PSG