Grosse entorse de la cheville pour Neymar

Ce dimanche en début d’après-midi, le PSG se déplaçait sur le terrain de l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre remportée par les Parisiens mais non sans mal (1-3). Une partie qui a surtout accouché d’une bien mauvaise nouvelle puisque, touché à la cheville et en pleurs, Neymar Jr a dû quitter la pelouse sur civière.

Dès lors, l’inquiétude est donc logiquement de mise, surtout au vu du passif de l’auriverde depuis qu’il a rejoint Paris. Une inquiétude que devraient tempérer légèrement les dernières informations estampillées RMC. En effet, selon cette source, Neymar souffrirait, après les premiers examens sur place, d’une grosse entorse de la cheville. Une indisponibilité de six semaines pourrait être annoncée pour le numéro 10 rouge et bleu qui effectuera des examens plus poussés ce lundi pour obtenir un diagnostic plus précis.