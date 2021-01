Kylian Mbappé entame une nouvelle année sous le maillot du PSG. Une année 2021 qui sera l’année des défis pour l’attaquant selon Le Parisien. Le premier de ses défis sera sa relation avec son nouveau coach, Mauricio Pochettino. “Le champion du monde a perdu un entraîneur qu’il appréciait malgré les quelques désaccords du printemps 2019“, assure le quotidien francilien. Avec le technicien argentin, c’est un saut dans l’inconnue lance Le Parisien. Le deuxième défi de l’international français est son avenir. Mbappé veut gagner avec un PSG compétitif. Sa possible prolongation de contrat passera par des garanties sportives. Mais la crise économique liée à la pandémie du Coronavirus va rebattre les cartes. Aucun club ne pourra mettre 200 millions d’euros, somme qui pourrait satisfaire le PSG, qui ne souhaite pas se séparer de son numéro 7. Enfin, avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé aura comme objectif une victoire finale à l’Euro 2021. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, compétition qu’il aimerait jouer, ce ne devrait pas être pour l’édition 2021 mais plus pour celle de 2024 à Paris. “Déjà ramené à la réalité du calendrier par son club en 2020, Mbappé observe comme tout le monde les dégâts de la pandémie de Covid-19. L’incertitude autour de la tenue de ces JO, de la présence du public et d’un calendrier toujours plus chargé éloignent grandement son rêve“, conclut Le Parisien.