Neymar a quitté le FC Barcelone durant l’été 2017 pour rejoindre le PSG. Depuis cette arrivée dans la capitale française, le Brésilien (28 ans) fait pratiquement la Une tous les jours de la presse espagnole, mais surtout catalane. En pleine élection présidentielle au Barça, Neymar est dans la bouche de tous les candidats. Certains veulent le faire revenir, d’autres non. Et les supporters des Blaugranas ne sont pas favorables à un retour de Neymar au Camp Nou. Dans un sondage pour le Mundo Deportivo, 50,5% répondent un non ferme à la question êtes-vous favorable à un retour de Neymar à Barcelone ? . 24,5 % des sondés ne seraient pas contre un retour mais seulement si le transfert est à bas coût et si le staff technique insiste vraiment pour la signature de Neymar. 18% seraient d’accord pour un retour mais seulement s’il arrive libre. Enfin, 5,5% veulent voir Neymar revenir au FC Barcelone qu’importe le prix que cela coûterait.