Le Bayer Leverkusen s’intéresserait vraiment à Thilo Kehrer

Après Mitchel Bakker le Bayer 04 Leverkusen va t-il signer Thilo Kehrer ? En Allemagne Kicker confirme les informations du journaliste Saber Desfarges, l’international allemand de 24 ans sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 est dans l’agenda de Leverkusen qui cherche à renforcer sa défense. Et la polyvalence de Thilo Kehrer plait. Le joueur acheté 37 millions d’euros en 2018 ne sera pas retenu par le PSG en cas de bonne offre. D’autant plus que le club francilien est outillé en défense. Après la signature de la légende Sergio Ramos, il n’y a quasiment plus aucune perspective pour Thilo Kehrer dans l’équipe du PSG. Encore faut-il trouver les contours d’un accord qui pourrait convenir à toutes les parties.