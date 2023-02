Létang : « J’ai un profond respect pour le PSG »

Dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Lille dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Olivier Létang, le président du club nordiste, se veut conquérant avant de se déplacer au Parc des Princes.

Après trois défaites de suite, le PSG voudra retrouver le goût de la victoire dimanche après-midi (13 heures) avec la réception – au Parc des Princes – de Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après avoir gagné 7-1 au match aller, les Parisiens voudront l’emporter afin de conserver une belle avance en tête du championnat. De son côté, Lille, cinquième du championnat, souhaite jouer l’Europe la saison prochaine. Et une victoire chez le leader pourrait booster la deuxième partie de saison des Dogues. C’est ce que pense Olivier Létang, le président du club nordiste.

« On sait que c’est extrêmement difficile au Parc des Princes«

« On doit être en mission pour aller chercher une place européenne et ça passe par le match à Paris dimanche. J’ai un profond respect pour le PSG, qui a de très grands joueurs, et on sait que c’est extrêmement difficile au Parc des Princes, lance l’ancien directeur sportif adjoint des Rouge & Bleu pour l’AFP. Il faut toujours faire un match parfait, en ayant de la réussite, si on veut aller chercher quelque chose. On ira avec nos convictions. Je suis sûr qu’on peut battre n’importe quelle équipe dans ce championnat