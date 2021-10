L’hommage de Nasser al-Khelaïfi à Bernard Tapie

Ce dimanche matin, C’est une personnalité du football français qui nous a quitté ce matin. Bernard Tapie, 78 ans, est décédé des suites d’un cancer contre lequel il se battait depuis des années. Président historique de l’Olympique de Marseille, il aura permis de médiatiser le « Classique » de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM avec Michel Denisot.

Après l’hommage du PSG, c’est Nasser al-Khelaïfi – le président parisien – qui a tenu à avoir une pensée pour l’un des présidents les plus emblématiques de l’histoire du championnat de France. « J’ai été très touché d’apprendre la disparition de Bernard Tapie. Comme président de l’OM, il a dirigé son club avec ambition et passion. En ce jour de tristesse, je transmets toutes mes pensées de réconfort à sa femme, sa famille, ses amis et à l’OM.«