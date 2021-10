Le PSG s’est incliné ce dimanche après-midi à Rennes (2-0) dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Les joueurs du PSG ont concédé leur première défaite de la saison en Ligue 1 après huit victoires lors des huit premières journées. Mais un peu plus d’une heure et demie après la fin de la rencontre, les joueurs parisiens ne seraient pas sortis du Roazhon Park comme le rapporte Saber Desfarges – journaliste Prime Video – sur son compte twitter. Des échauffourées auraient éclaté autour du stade et les joueurs du PSG seraient confinés dans le parking. « Un joueur rennais qui, lui, avait réussi à sortir de l’enceinte a dû se cacher pour éviter d’être pris à partie« , conclut Saber Desfarges.

Les échauffourées qui ont éclatés autour du stade contraignent les joueurs du PSG à rester confinés dans le parking du Roazhon Park.

Un joueur rennnais qui, lui, avait réussi à sortir de l’enceinte a dû se cacher pour éviter d’être pris à partie. #SRFCPSG — Saber Desfarges (@SaberDesfa) October 3, 2021

[MAJ 17h21] Comme l’indique nos confrères de Ouest France, présents sur place, les joueurs ont pu quitter le stade en toute sécurité.

La sécurité ouvre la voie au bus des joueurs du PSG pic.twitter.com/oqM0gMU0i6 October 3, 2021