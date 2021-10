Aulas : « Lyon doit être une alternative au PSG »

Le PSG domine la Ligue 1 depuis plusieurs années, malgré la perte des titres lors de la saison 2011-2012 contre Montpellier, celui de la saison 2016-2017 contre Monaco et celui de l’année dernière contre Lille. Lyon, qui se veut le premier concurrent du PSG, n’arrive jamais à être à la hauteur ou juste derrière les Rouge & Bleu. Jean-Michel Aulas – le président lyonnais – assure que son équipe doit être une alternative au leader du championnat.

« On attend que l’OL soit l’équipe qui concurrence le PSG ? Oui, mais c’est vrai que c’est difficile. Mais c’est vrai que l’OL, qui est la deuxième ville de France doit être une alternative au Paris Saint-Germain quel que soit les moyens mis en œuvre, lance le président lyonnais dans une interview accordée à Prime Video. Alors c’est vrai que Messi plus Mbappé, plus Di Maria, plus Neymar…En tout cas on n’y travaille mais ce n’est pas une science exacte. Il faut savoir quelques fois prendre son temps, revenir à l’ouvrage et peut-être cette année faire quelque chose de bien même si on n’a pas aussi bien démarré de ce que l’on espérait.«