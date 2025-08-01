Ligue 1 – Geronimo Rulli annonce vouloir concurrencer le PSG avec l’OM

Alors que le mercato estival bat son plein, la compétition pointe le bout de son nez en parallèle. Ainsi, certaines hostilités peuvent déjà être lancées, notamment entre le PSG et l’OM.

Dans le championnat de France, de nombreuses rivalités existe, et pour le PSG, c’est les matchs face à l’Olympique de Marseille qui sont cochés en premier sur le calendrier. En 2025 / 2026, les Classique entre les deux clubs se joueront le 21 septembre prochain au Vélodrome pour le match aller, puis le 8 février 2026 au Parc des Princes pour le match retour. Bien avant ces deux rencontre en plein préparation estivale, le gardien de but marseillais, Geronimo Rulli, a accordé un entretien à MARCA, évoquant la rivalité avec le Paris Saint-Germain : « S’il y a bien un club qui peut concurrencer le PSG, c’est bien nous. L’Olympique de Marseille est le plus grand club de France […] J’ai rarement ressenti cela dans ma carrière en jouant au Vélodrome« .