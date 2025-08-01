PSG / Tottenham : Vivez la Supercoupe d’Europe au Parc des Princes

Le PSG affrontera Tottenham le mercredi 13 août prochain pour le compte de la Supercoupe d’Europe. Le match pourra être suivi sur écran géant au Parc des Princes.

A l’occasion de la Supercoupe d’Europe entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l’Europa League, le PSG affrontera Tottenham le mercredi 13 août prochain (21h sur Canal +). Le match se jouera à Udine en Italie, mais pourra être suivi … au Parc des Princes ! En effet, le Paris Saint-Germain, dans le cadre de son Stadium Tour, offre la possibilité à ses supporters de regarder le match sur écran géant dans son antre. Il vous suffira de réserver une visite du Parc des Princes en night session le 13 août prochain, et la diffusion du match vous sera proposé au bord de la pelouse. Lien pour réserver : ici.