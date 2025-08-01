Randal Kolo Muani
Mercato : L’accord est proche entre le PSG et la Juve pour Randal Kolo Muani

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane1 août 2025

Le mercato du PSG, entre départs et arrivées, semble démarrer en ce début de mois d’août. En effet, après l’officialisation du transfert de Milan Skriniar, le club de la capitale avance avec la Juventus Turin sur le dossier Randal Kolo Muani.

Si ces derniers jours les discussions semblaient compliquées entre le PSG et la Juventus Turin, ces dernières pourraient bientôt aboutir. En effet, selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, les négociations avanceraient bien, à tel point qu’un accord serais désormais proche. L’opération pourrait se faire dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à des conditions plus atteignables. Ainsi, Randal Kolo Muani, deux ans après avoir été transféré au PSG pour 95M€, pourrait rapporter au club de la capitale près de 50M€ si l’accord venait à se conclure avec la Juventus Turin.

