Ligue 1 : La programmation complète de la J30 avec PSG / HAC

Alors que la trêve internationale bat son plein, le PSG connaît la programmation de sa 30e journée de Ligue 1. Au retour des internationaux, le groupe de Luis Enrique démarrera un nouveau marathon après celui de ce mois de mars.

Entre la Coupe de France, la Ligue des Champions, et le championnat, le Paris Saint-Germain a connu un mois à cheval entre février et mars on ne peut plus intense. Après la trêve internationale, la cadence ne devrait pas diminuer. En effet, engagés sur tous les tableaux, les hommes de Luis Enrique disputeront une demi-finale de Coupe de France face à l’USL Dunkerque (L2), un quart de finale aller et retour face à Aston Villa en Ligue des Champions, sans oublier la Ligue 1. En championnat, les Parisiens affronteront l’AS Saint-Etienne le 29 mars prochain pour le compte de la 27e journée, avant de poursuivre leur chemin lors de la J28 face au SCO d’Angers le 5 avril puis viendra la 30e journée avec la réception du Havre. En effet, la J29 est elle reportée au 22 avril prochain en raison du quart de finale de C1.

La programmation complète de la J30

Vendredi 18 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – FC Nantes

Samedi 19 avril 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Paris Saint-Germain – Havre AC

Samedi 19 avril 2025 sur DAZN

AS Monaco – RC Strasbourg Alsace (19h)

Olympique de Marseille – Montpellier Hérault SC (21h05)

Dimanche 20 avril 2025 sur DAZN

LOSC Lille – AJ Auxerre (15h)

OGC Nice – Angers SCO (17h15)

Stade Brestois 29 – RC Lens (17h15)

Stade de Reims – Toulouse FC (17h15)

AS Saint-Étienne – Olympique Lyonnais (20h45)