Mercato : Le PSG revanchard envers le Real Madrid après le dossier Mbappé ?

En 2017, après la déroute face au FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions, le PSG a sauté sur l’opportunité de recruter Neymar. L’autre dossier qui a pu agacer les dirigeants parisiens dans l’histoire récente est le départ libre de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. De quoi rendre le club de la capitale revanchard ?

Il y a presque un an maintenant, Kylian Mbappé annonçait à ses dirigeants et coéquipiers du Paris Saint-Germain qu’il ne prolongerait pas l’aventure parisienne pour rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat. Un départ libre qui a vraisemblablement provoquer la colère du board du PSG, et un conflit ouvert entre les deux parties, encore en cours dans l’attente de l’audience devant le tribunal de Paris le 26 mai prochain. Pour laver l’affront, Nasser Al-Khelaïfi pourrait avoir l’esprit revanchard et s’attaquer au Real Madrid sur le marché des transferts. C’est en tous cas ce que suspecte la presse espagnole et plus précisément le journal MARCA. Ces derniers affirment que des mouvements de représentants du Paris Saint-Germain ont été constatés au centre d’entraînement de Valdebebas afin d’approcher les jeunes de la Fabrica. Des mouvements qui ne seraient pas passés inaperçus et auraient déclenché « des sonnettes d’alarme » chez les dirigeants du Real Madrid, d’autant plus que Nasser Al-Khelaïfi jouerait un rôle personnellement dans ces approches.

La semaine passée, les jeunes U19 du PSG se sont inclinés en finale du tournoi Al Kass à Doha au Qatar face au jeunes du Real Madrid. Dans la foulée de la rencontre, le président parisien s’est rendu dans le vestiaires de son club, mais aussi des espagnols, afin de les féliciter. Toujours selon MARCA, la présence du dirigeant qatari auprès des jeunes madrilènes n’est pas passée inaperçu et un nom ressort : Bryan Bugarin (16 ans). Le milieu de terrain offensif et meilleur joueur du tournoi Al Kass de cette année 2025 a déjà paraphé un contrat professionnel avec son club formateur jusqu’en juin 2028 mais susciterait tout de même quelques inquiétudes chez ses dirigeants an raison des nombreuses convoitises dont il fait l’objet.