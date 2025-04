Mercato – Benfica aimerait conserver Renato Sanches

L’été dernier, le PSG a prêté plusieurs de ses joueurs. Renato Sanches fait partie de cette liste. L’international portugais a retrouvé le Benfica, qui aimerait le conserver à l’issue de son prêt.

Milieu de terrain prometteur, élu meilleur jeune de l’Euro 2016 qu’il a remporté avec le Portugal, Renato Sanches n’a pas eu la carrière qu’on lui promettait, lui qui a trop souvent été blessé. Après de belles performances à Lille (2019-2022), il avait rejoint le PSG durant l’été 2022 contre 15 millions d’euros. Mais dans le club de la capitale, ses problèmes de blessures sont revenus et il n’a participé qu’à 27 matches en un an (deux buts). Pas dans les plans de Luis Enrique, il est prêté lors de la saison 2023-2024 à l’AS Roma, où encore victime de plusieurs blessures, il ne joue que douze matches (un but).

Une option d’achat de 10 millions d’euros dans son prêt

Pour tenter de relancer sa carrière, le milieu de terrain (27 ans), qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, a été prêté l’été dernier à son club formateur, Benfica. Encore victime de blessures, il n’a participé qu’à quinze matches lors de cet exercice 2024-2025. Malgré cela, le club portugais souhaiterait le conserver à l’issue de son prêt. Selon les informations de Record, Rui Costa, le président du Benfica, veut voir l’international portugais poursuivre sa carrière dans son club formateur. Des discussions sont en cours avec le PSG dans ce sens, assure le quotidien sportif lusitanien. Ce dernier rappelle que dans le prêt de Renato Sanches, il y a une option d’achat qui s’élève à 10 millions d’euros. Les prochaines semaines devraient nous en apporter plus dans ce dossier. Le PSG ne serait pas contre se séparer de son joueur, lui qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique.