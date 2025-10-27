Ligue 1 – L’arbitre de Lorient / PSG désigné

Ce mercredi (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Et Willy Delajod sera aux commandes de cette rencontre.

Après avoir récupéré son fauteuil de leader, le PSG devra le conserver cette semaine avec deux matches de Ligue 1 au programme. Et cela débute dès ce mercredi (19h sur Ligue 1+) avec un déplacement sur la pelouse du FC Lorient, dans le cadre de la 10e journée de championnat.

Et la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre. Ce match entre Lorient et le PSG sera dirigé par Willy Delajod. Il sera assisté par Valentin Evrard et Youssef El Hamzaoui. Azzedine Souifi sera le quatrième arbitre. Enfin, Wilfried Bien et Ludovic Zmyslony officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Willy Delajod arbitrera pour la première fois de la saison le PSG. En quatre matches de Ligue 1 dirigés dans cet exercice 2025-2026, l’arbitre de 33 ans a distribué onze cartons jaunes et deux cartons rouges. Il a également sifflé six penaltys, dont trois lors de Monaco / Nice (2-2) le 5 octobre dernier.