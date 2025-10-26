Achraf hakimi
Image : PSG.fr

PSG – Achraf Hakimi laissé au repos contre Lorient

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 octobre 2025

Après son beau succès sur la pelouse de Brest (0-3), le PSG retrouve la Ligue 1 mercredi soir (19 heures, Ligue 1 +) avec le déplacement à Lorient. Un match que ne jouera pas Achraf Hakimi.

Avec son succès sur la pelouse du Stade Brestois (0-3) et la défaite de Marseille contre Lens, le PSG a retrouvé la tête de la Ligue 1 hier soir. Pour la première fois de la saison, le club de la capitale va jouer un match de championnat en semaine. Mercredi soir, il se déplace à Lorient dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi.

A lire aussi : Chevalier : « Hakimi ? Le meilleur latéral droit du monde »

Chevalier : « Hakimi ? Le meilleur latéral droit du monde »
canalsupporters.com

Il retrouvera l’entraînement jeudi

Double buteur contre Brest hier, le vice-capitaine du PSG, qui a joué tous les matches du PSG depuis le début de la saison (12 matches, 9 titularisations, 924 minutes de temps de jeu), a été laissé au repos pour ce nouveau déplacement en Bretagne. Sur son compte X, le PSG indique qu’en « accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain. » Un repos bien mérité pour un joueur qui enchaîne les matches sans jamais faiblir depuis de nombreuses saisons. 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 octobre 2025

Articles similaires

Psg joie

Hakimi, Vitinha, victoires… Les chiffres clés après Brest / PSG

26 octobre 2025
Roy luis enrique

Brest / PSG – Eric Roy : « Ce PSG marche sur l’eau »

26 octobre 2025
Psg joie

Brest / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

26 octobre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : Ligue 1, Stade Brestois, Hakimi…

26 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page