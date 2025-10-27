Après avoir récupéré son fauteuil de leader, le PSG devra le conserver cette semaine avec deux rencontres de Ligue 1 au programme.

À l’issue de cette 9e journée, le PSG a déjà récupéré son trône de Ligue 1. L’équipe de Luis Enrique occupe seule la tête du championnat et compte bien la garder cette semaine face à une concurrence qui pousse (trois points séparent le premier du sixième). Et deux rencontres de L1 sont au programme.

À lire aussi : PSG – Achraf Hakimi laissé au repos contre Lorient

Un match de Ligue 1 programmé en semaine

Après une journée de repos ce lundi, les Rouge & Bleu vont retrouver le chemin de l’entraînement mardi, à la veille du déplacement à Lorient. À cette occasion, les quinze premières minutes de la séance collective seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures puis Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match (13h). Mercredi, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1 (19h sur Ligue 1+). Après ce voyage en Bretagne, le leader du championnat s’entraînera au Campus PSG jusqu’à la réception de l’OGC Nice le samedi à 17h (beIN SPORTS 1). Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Mercredi : FC Lorient / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 10e journée de Ligue 1)

: (19h sur Ligue 1+ / 10e journée de Ligue 1) Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : Paris Saint-Germain / OGC Nice (17h sur beIN SPORTS 1 / 11e journée de Ligue 1)

: (17h sur beIN SPORTS 1 / 11e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)