Le programme de la semaine du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum27 octobre 2025

Après avoir récupéré son fauteuil de leader, le PSG devra le conserver cette semaine avec deux rencontres de Ligue 1 au programme.

À l’issue de cette 9e journée, le PSG a déjà récupéré son trône de Ligue 1. L’équipe de Luis Enrique occupe seule la tête du championnat et compte bien la garder cette semaine face à une concurrence qui pousse (trois points séparent le premier du sixième). Et deux rencontres de L1 sont au programme.

PSG – Achraf Hakimi laissé au repos contre Lorient

Un match de Ligue 1 programmé en semaine

Après une journée de repos ce lundi, les Rouge & Bleu vont retrouver le chemin de l’entraînement mardi, à la veille du déplacement à Lorient. À cette occasion, les quinze premières minutes de la séance collective seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures puis Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match (13h). Mercredi, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1 (19h sur Ligue 1+). Après ce voyage en Bretagne, le leader du championnat s’entraînera au Campus PSG jusqu’à la réception de l’OGC Nice le samedi à 17h (beIN SPORTS 1). Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

  • Lundi : Repos
  • Mardi :
    • Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h)
    • La conférence de presse de Luis Enrique (13h)
  • Mercredi : FC Lorient / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 10e journée de Ligue 1)
  • Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)
  • Vendredi :
    • Entraînement à huis clos (11h)
    • La conférence de presse de Luis Enrique (13h)
  • Samedi : Paris Saint-Germain / OGC Nice (17h sur beIN SPORTS 1 / 11e journée de Ligue 1)
  • Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)
