Ligue 1 – L’arbitre de PSG / LOSC désigné

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le LOSC à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Et la LFP a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Après sa défaite face au Paris FC (0-1) en Coupe de France, le PSG devra rapidement rebondir. Et les joueurs de Luis Enrique n’auront pas à attendre longtemps. En effet, dès ce vendredi (21h sur beIN SPORTS 1), les Rouge & Bleu retrouvent le Parc des Princes avec la réception du LOSC, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.

Jérôme Brisard au sifflet

Dauphin du RC Lens avec un point de retard, le club de la capitale aura une belle occasion de mettre la pression sur les Sang & Or en cas de victoire. Et à quelques jours de cette rencontre entre le PSG et le LOSC, la LFP a dévoilé le corps arbitral. Ce match sera dirigé par Jérôme Brisard. Il sera assisté par Alexis Auger et Gwenael Pasqualotti. Hakim Ben El Hadj sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Alexandre Castro et Abdelali Chaoui.

Cette saison, Jérôme Brisard a déjà été aux commandes d’une rencontre du PSG en Ligue 1 : la défaite au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (1-0), et il avait distribué quatre cartons jaunes (Fabian Ruiz, Benjamin Pavard, Timothy Weah et Amir Murillo). Dans cet exercice 2025-2026, l’arbitre de 39 ans a dirigé 9 matchs de Ligue 1 pour un total de 40 cartons jaunes et 5 cartons rouges distribués. Il a également sifflé un penalty.