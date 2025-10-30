Ligue 1 – L’arbitre de PSG / Nice désigné

Ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’OGC Nice dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Et François Letexier sera aux commandes de cette rencontre.

Après son résultat nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1), le PSG voudra rapidement rebondir ce week-end. À l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, le leader du championnat accueille – au Parc des Princes – l’OGC Nice ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1). Et à deux jours de cette rencontre, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette journée de championnat.

Cette rencontre entre le PSG et l’OGC Nice sera arbitrée par François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Mikaël Lesage sera le quatrième arbitre. Le VAR a été confié à Nicolas Rainville. François Letexier arbitrera pour la première fois de la saison les Rouge & Bleu. En 5 matches dirigés dans cet exercice 2025-2026, l’arbitre de 36 ans a distribué 25 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Il a également sifflé un penalty.