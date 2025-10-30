PSG : Plus de peur que de mal pour Désiré Doué ?

A l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse du FC Lorient. Si le résultat escompté n’a pas été acquis, le club de la capitale est rentré de Bretagne avec une autre ombre au tableau.

A l’heure de jeu (63′) de la partie entre le FC Lorient et le PSG, alors que les deux équipes sont dos à dos (1-1), c’est sur une action anodine sur l’aile gauche, en tentant de centrer, que Désiré Doué s’écroule seul, sans subir de coup, de tacle ou de faute. Le ballon file en corner contré par son adversaire direct, le numéro 14 du PSG se touche immédiatement la cuisse, et son attitude laisse présager une blessure sérieuse. Au lendemain de la rencontre, le Paris Saint-Germain communique officiellement sur l’état de santé de Désiré Doué, qui, la veille, a quitté le Stade du Moustoir en béquilles : « Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines« . A l’approche de la trêve internationale, à l’occasion de laquelle Didier Deschamps comptait sélectionné Désiré Doué, le club de la capitale annonce qu’un « nouveau point sera fait après la trêve internationale« .

[MàJ]

Après cette communication officielle, plus d’informations nous parviennent. En effet, selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, « la blessure de l’international français est moins grave que prévu ». A tel point que le PSG « espère pouvoir compter sur Désiré Doué avant la fin de l’année ou au plus tard au mois de janvier 2026« .