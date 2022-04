Ligue 1 – L’arbitre de Strasbourg / PSG dévoilé

Il reste quatre matches au PSG avant de conclure cette saison 2021-2022. Sacré champion de France samedi dernier lors du match nul face au RC Lens (1-1), le club de la capitale retrouvera le championnat ce vendredi, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, avec un déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace (21h sur Prime Video). Alors que les Parisiens n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison, les Alsaciens sont encore en course pour arracher une place en Ligue des champions (6e du classement à trois points du Stade Rennais, 3e). Et ce mardi, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette 35e journée de Ligue 1.

Cette rencontre entre Strasbourgeois et Parisiens sera arbitrée par Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Julien Pacelli. Abdelarif Kherradji sera le quatrième arbitre. Enfin, Hamid Guenaoui se chargera de l’arbitrage vidéo et sera assisté par Stéphane Bre dans cette tâche. Cette saison, Ruddy Buquet a déjà arbitré à deux reprises le club de la capitale lors de la victoire face aux Girondins de Bordeaux (3-2) et la défaite contre le Stade Rennais (0-2). L’arbitre de 45 ans a également dirigé une rencontre des Strasbourgeois pour une défaite sur la pelouse de l’OL (1-3). Depuis le début de cet exercice 2021-2022, Ruddy Buquet a arbitré 16 matches de Ligue 1 pour un total de 69 cartons jaunes et 5 cartons rouges distribués.