Arrivé libre de tout contrat l’été dernier après 16 années passées au Real Madrid, Sergio Ramos devait apporter son expérience et son leadership au groupe du PSG. Cependant, l’international espagnol a vécu une saison cauchemardesque avec de nombreuses blessures et seulement 10 rencontres disputées avec les Rouge & Bleu (2 buts). Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, le défenseur de 36 ans est revenu sur ses rares apparitions avec le maillot parisien et son adaptation dans la Ville Lumière, dans une vidéo postée sur le site officiel du club.

Ses apparitions avec le PSG

« Au final, je n’ai passé que quelques heures sur le terrain avec le maillot du Paris Saint-Germain, à mon meilleur niveau de forme. J’ai hâte de revenir sur le terrain et de montrer tout le football qu’il me reste avec ma nouvelle équipe, le Paris Saint-Germain. C’est la plus grande joie qu’une personne puisse avoir lorsqu’elle est au mieux de sa forme et prête à aider l’équipe. Sa célébration avec Kehrer lors de la victoire face à Reims (4-0) ? La vérité est que j’ai vécu des moments merveilleux avec Thilo, qui est un bon ami au sein de l’équipe et c’est le reflet de beaucoup de sacrifices et d’efforts (…) Avec Keylor (Navas), nous avions déjà une relation extraordinaire et unique au Real Madrid et je suis de retour ici avec lui. Il a été beaucoup plus facile de s’adapter à une nouvelle ville et à une nouvelle équipe avec Keylor. »

Comment se sent-il à Paris ? Est-ce difficile de changer de pays ?

« Oui, enfin, surtout au début, c’est difficile de s’adapter. J’ai été beaucoup d’années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles. Ce n’était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison. L’adaptation dans l’équipe a été très très très bonne parce que je connaissais déjà certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs latinos que je connaissais déjà et aussi des joueurs français comme Kimpembe et beaucoup d’autres qui sont d’ici. L’adaptation a été très bonne et en cela c’est vrai que j’ai eu une chance. Mais bon, Paris a aussi d’autres choses, aussi spéciales et magiques. C’est bien au cours de votre vie de changer, de valoriser ce que vous avez vécu, ce que vous avez apprécié, ce que vous ne connaissez pas. Parce que plus tard, vous pourrez avoir une analyse beaucoup plus large de ce qu’est une expérience. »

Quelles est la qualité la plus importante pour être footballeur aujourd’hui ?

« Je pense que l’humilité est toujours importante, mais aujourd’hui le niveau est de plus en plus dur, plus difficile. Avant, je pense que le talent s’imposait au physique, et aujourd’hui je pense que c’est 80% physique et 20% de talent. Donc, il faut un bien meilleur niveau physique qu’il y a quelques années. Donc je pense qu’il faut ajouter le travail, la constance, la persévérance et d’autres choses. Je crois que se battre pour un rêve est à la portée de tous, mais il faut laisser de côté beaucoup de choses. Sinon, je pense que nous avons tous la possibilité de nous battre pour un rêve. »