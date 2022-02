Gameiro revient sur son passage au PSG

Après un passage en Espagne (Séville, Atlético de Madrid, Valence) avec quatre Ligues Europa remportées, Kévin Gameiro a effectué son retour en France l’été dernier au sein de son club formateur du RC Strasbourg. L’ancien international français participe grandement à la belle saison du RCSA en Ligue 1 (5e) avec 9 buts et 1 passe décisive au compteur. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien du PSG (2011-2013) est revenu sur son passage chez les Rouge & Bleu.

« Le seul vrai regret de ma carrière est de ne jamais avoir joué de grandes compétitions avec les Bleus. Mais, j’ai tout donné. Du PSG, dont je suis fan et où je rêvais de jouer depuis l’enfance, je retiens le titre de champions en 2013, le premier du club depuis 1994, qui restera un immense moment. Même si lors de ma deuxième saison ce n’était pas évident, j’ai beaucoup progressé au contact de grands joueurs comme David Beckham ou Zlatan Ibrahimovic. Cela m’a aidé pour la suite », a déclaré l’attaquant de 34 ans. « Mon mercato l’été dernier ? J’ai reçu de très belles offres, notamment en Turquie, et si j’avais voulu gagner davantage d’argent, j’aurais pu. Même si revenir ici n’était pas l’idée de départ, c’était dans un coin de ma tête. Je voulais retrouver la passion perdue lors de ma dernière saison à Valence (4 buts en 1.067 minutes jouées en Liga), où j’ai eu des blessures et où le manque de public m’a beaucoup pesé. J’avais besoin d’un retour aux sources. »