Ligue 1 – L’arbitre du choc entre Lens et le PSG désigné

Après son succès dans les dernières minutes du match contre Strasbourg (2-1), le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche soir (20h45, Prime Video) avec un déplacement à Lens. L’arbitre qui officiera lors de ce choc a été désigné.

Pour le premier match de l’année 2023, le premier jour de la nouvelle année, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Bollaert pour y défier le Racing Club de Lens. Le choc de la 17e journée entre le leader et son dauphin qui risque d’être animé. L’arbitre de cette rencontre, qui pourrait permettre au PSG de prendre 10 points d’avance en tête du championnat, a été désigné. Il s’agit de Jérôme Brisard. L’homme en noir sera assisté de Benjamin Pages et Alexis Auger.

Deuxième fois qu’il arbitre le PSG cette saison

Anthony Ustaritz officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastien Dechepy et Arnaud Baert. Cette saison, l’arbitre de 36 ans a arbitré une fois le PSG. C’était lors de la 9e journée de Ligue 1 et la victoire contre Nice (2-1) au Parc des Princes. Il était également au sifflet d’une rencontre de Lens, celle de la quatrième journée et la victoire lensoise, à Bollaert, contre Rennes (2-1). En huit matches de Ligue 1 lors de cet exercice 2022-2023, Monsieur Brisard a donné vingt cartons jaunes, deux rouges et sifflé un penalty.