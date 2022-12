Le PSG creuse un peu plus l’écart en tête de la Ligue 1

Un mois et demi après, la Ligue 1 a repris ses droits cette semaine avec la 16e journée de Ligue 1. Une journée qui a vu le PSG s’imposer sur le fil contre Strasbourg (2-1). Avec ce succès, les joueurs de Christophe Galtier ont accentué leur avance en tête du championnat.

En raison de la Coupe du Monde, la Ligue 1 a dû faire une pause entre la mi-novembre et la mi-décembre. Cette semaine, le championnat de France a repris ses droits avec la 16e journée. Une journée qui a été riche en buts et qui a amené quelques petites surprises. Leader du championnat, le PSG a dû attendre les dernières minutes du match, et un penalty de Kylian Mbappé pour s’imposer contre Strasbourg (2-1) et poursuivre son très bon début de saison et sa série d’invincibilité. Il a aussi profité de cette journée pour creuser un peu plus l’écart en tête de la Ligue 1. En effet, Lens – son dauphin – a concédé le match nul sur la pelouse de Nice (0-0) et compte désormais sept points de retard sur les Rouge & Bleu. Un écart qui pourrait monter à dix si le PSG s’impose contre les Lensois dimanche soir (20h45, Prime Video).

Rennes s’incline et tombe du podium

Les deux clubs qui ont désormais un nouveau club sur la troisième marche du podium. Rennes, qui occupait cette dernière, a perdu contre Reims (3-1). Le club breton a vu Marseille, qui a surclassé Toulouse (6-1), lui passer devant. Pour la première de l’ère John Textor, Lyon s’est imposé sur la pelouse de Brest (2-4) ce qui lui permet de consolider sa huitième place. Dans un match animé, l’AS Monaco s’est imposé contre l’AJ Auxerre (2-3). Eliesse Ben Seghir (17 ans), pour sa première en Ligue 1 s’est offert un doublé. Un succès qui permet aux Monégasque de se rapprocher à trois points du podium. Enfin, Angers poursuit sa saison galère avec une nouvelle défaite contre Ajaccio (1-0). Le club angevin est dernier avec seulement huit points (2 victoires, 2 nuls, 12 défaites).

Les résultats de la 16e journée de Ligue 1

Ajaccio / Angers (1-0)

Troyes / Nantes (0-0)

Auxerre / Monaco (2-3)

Clermont / Lille (0-2)

Brest / Lyon (2-4)

PSG / Strasbourg (2-1)

Lorient / Montpellier (0-2)

Reims / Rennes (3-1)

Marseille / Toulouse (6-1)

Nice / Lens (0-0)

Le classement de la Ligue 1