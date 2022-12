Un match amical en Arabie saoudite pour le PSG en janvier ?

Le PSG a retrouvé les terrains mercredi soir avec la victoire contre Strasbourg (2-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. Lors du mois de janvier, le PSG pourrait jouer un match amical en Arabie saoudite entre un match de Ligue 1 et un possible 16e de finale de la Coupe de France.

Après un mois et demi de coupure en raison de la Coupe du monde, le PSG a fait son retour sur les terrains mercredi soir contre Strasbourg. Les Parisiens se sont imposés sur le fil grâce à un penalty de Kylian Mbappé (2-1). Après cette rencontre, le club de la capitale va enchaîner jusqu’au 15 janvier avec des rencontres presque tous les trois jours. Il y aura ensuite une petite pause en Ligue 1 entre le match contre Rennes (15 janvier) et celui contre Reims (29 janvier), mais un 16es de finale de Coupe de France devrait se glisser entre ses deux matches (week-end du 21 janvier). Entre ce match de championnat et celui de Coupe de France, le PSG pourrait jouer un match amical en Arabie saoudite.

Une rencontre entre le PSG et les meilleurs éléments des équipes de Al-Hilal et Al-Nassr

En effet, Goal rapporte que l’année dernière, le PSG devait effectuer un stage au Qatar du 16 au 20 janvier « avec un crochet par l’Arabie saoudite afin de disputer un match amical du côté de Riyad contre les meilleurs éléments des équipes de Al-Hilal et Al-Nassr. » Mais en raison d’une nouvelle vague de Covid, cette dernière avait été reportée à mai, sans que le club de la capitale ne dispute cette rencontre. Les Rouge & Bleu auraient pu faire l’impasse sur cette rencontre mais ce n’est pas possible. Le média footbalistique explique que cette rencontre est « tout simplement contractuelle. » Le PSG est donc dans l’obligation de voyager pour participer à cet évènement.

La date pas encore fixée

Goal explique que si rien n’a encore été acté, « une option est actuellement étudiée au PSG pour disputer ce match autour du 18 janvier, avant un éventuel seizième de finale de Coupe de France. » L’issue du 32es de finale contre Châteauroux le 6 janvier prochain « pourrait permettre de trancher ou non la question. » En plus de ce déplacement en Arabie saoudite, le PSG pourrait faire une escale à Doha. Goal indique aussi que si l’Arabie saoudite pousse pour voir son contrat honoré, « tout le monde à Paris, même en haut lieu, ne semble pas convaincu de l’opportunité d’effectuer ce déplacement à ce moment« , en raison des relations entre le Qatar et l’Arabie saoudite lors du Mondial mais également du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich qui approche (14 février).