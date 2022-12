Ligue 1 – Le groupe de 20 joueurs du PSG pour le déplacement à Lens

Le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens ce dimanche (20h45, Prime Video) en marge de la 16e journée de Ligue 1. Christophe Galtier vient d’ailleurs de dévoiler son groupe pour cette échéance.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le retour post Coupe du monde a été assez délicat pour le PSG. Opposés au RC Strasbourg dans leur antre du Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier ont eu toutes les peines du monde à s’imposer. À 10 contre 11 après l’expulsion de Neymar Jr, le club de la capitale s’en est finalement remis à Kylian Mbappé, buteur sur pénalty en fin de partie, pour s’octroyer les trois points de la victoire (2-1).

Et après ce succès précieux face à un adversaire relativement modeste, c’est un tout autre challenge qui attend les Rouge et Bleu ce dimanche. Ces derniers se rendront ainsi en terrain hostile, du côté du RC Lens, leur plus proche poursuivant au classement. Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe assez étoffé. Seul Lionel Messi, dont le retour est prévu le 3 janvier, Neymar Jr (suspendu, Nuno Mendes (blessé) et Presnel Kimpembe (blessé) manquent à l’appel. Pour le reste, plusieurs jeunes pousses parisiennes sont encore bien présentes au sein de ce groupe de 20 éléments officialisé il y a quelques minutes de cela. À noter les présences d’Hugo Ekitike et de Juan Bernat, tous deux annoncés incertains pour cette rencontre.

Le groupe du PSG face à Lens