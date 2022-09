Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45 (Prime Video), le PSG se rend en terre hostile pour affronter l’Olympique Lyonnais en marge de l’affiche de la 8e journée de Ligue 1. Peter Bosz, le coach rhodanien, vient de dévoiler son groupe pour cette partie.

Le PSG réalise un début de saison presque parfait. Victorieux à six reprises en sept rencontres, pour un match nul concédé devant l’ASM, les Rouge et Bleu voudront poursuivre sur cette superbe lancée face à un adversaire qui possède des ambitions de podium cette saison. Des Lyonnais qui restent d’ailleurs sur deux défaites de rang en Ligue 1. Néanmoins, malgré un départ poussif donc, Lyon pointait à la cinquième position avant cette 8e journée, à six points du PSG.

Du coup, un succès face à Paris pourrait ainsi totalement les relancer. Et voici le groupe concocté par Peter Bosz pour tenter cette prouesse. À noter l’absence d’Houssem Aouar. Sinon, pour le reste, c’est du classique.

Le groupe de l’OL