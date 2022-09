Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace au Groupama Stadium afin d’y affronter l’Olympique Lyonnais. Une rencontre de clôture qui se jouera à partir de 20h45 sur les antennes de Prime Video. Comme à son habitude, le diffuseur officiel du championnat de France diffuse des entretiens avec les protagonistes du week-end. Cette semaine, c’est Peter Bosz qui s’est exprimé. Le coach de l’OL n’a pas manqué de faire l’éloge de son homologue du Paris Saint-Germain.

Après l’avoir fait en conférence de presse d’avant-match en marge de la rencontre de ce week-end, c’est en face à face avec le consultant de Prime Video, Benoît Cheyrou, que Peter Bosz s’est exprimé sur Christophe Galtier. Dans un premier temps, le technicien néerlandais a été interrogé sur ce qu’est le PSG de cette saison, en comparaison avec celui de l’exercice précédent : « Ils sont différents, malheureusement. Dans le mauvais sens pour nous, et dans le bons sens pour le football français et le Paris Saint-Germain. Tout le monde savais qu’ils avaient de bons joueurs, mais les bons joueurs joueurs, ça ne veut pas dire une bonne équipe. Et cette saison, Galtier est parvenu à mettre les joueurs dans un système, et maintenant ils travaillent ensemble. Et quand tu as de bons joueurs qui font le travail ensemble, là c’est dur à battre« . Benoît Cheyrou a ensuite relancé le coach lyonnais en lui demandant : « Donc la meilleure recrue du PSG c’est Christophe Galtier pour vous ?« . Si Peter Bosz ne répond pas explicitement, sa réponse demeure compréhensible.

La différence entre le PSG de Pochettino et celui de Galtier

Ancien coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a eu le droit à sa comparaison, faite par l’entraîneur Rhodanien : « Pochettino, dont je connais surtout le travail à Southampton puis chez les Spurs, est à mon avis un très bon entraîneur aussi. Mais il n’a pas réussi à faire travailler ses joueurs ensemble. Et je me suis même demandé s’il était possible de faire travailler ces joueurs ensemble … Et Galtier montre que oui, c’est possible« .