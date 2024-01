Le Paris Saint-Germain se déplace à Lens ce dimanche pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Ce genre de match est toujours attendu, dans un Stade Boallaert en feu. Même si, le club du Nord, n’est que 8e au classement, cette équipe reste imprévisible et difficile à manoeuvrer.

Luis Enrique a composé son groupe à la veille de cette rencontre. 21 joueurs sont retenus, dont Fabian Ruiz qui fait son grand retour après un mois et demi d’absence. À noter également la présence du jeune Mayulu. Concernant les absents, Mendes, Kimpembe, Skriniar, Tenas et Letellier sont blessés. Alors que Kang-In Lee est avec la Corée du Sud pour la Coupe d’Asie et Hakimi est avec le Maroc pour la CAN.

Le groupe du PSG :

Donnarumma, Navas, Mouquet – Marquinhos, Hernandez, Danilo, Beraldo, Mukiele – Ugarte, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Soler, E.Mbappé, Mayulu – Mbappé, Dembélé, Ramos, Kolo Muani, Asensio et Barcola

À voir aussi : Kimmich sur son avenir : « Pour moi, ce n’est pas du tout un sujet cet hiver »