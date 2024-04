Ligue 1 – Le PSG champion de France ce week-end si…

Victorieux largement du FC Lorient (1-4), le PSG doit encore patienter avant d’être officiellement champion de France. Et cela peut avoir lieu ce samedi.

Le PSG pouvait officialiser son titre de champion de France ce mercredi. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devaient tout d’abord s’imposer face au FC Lorient. Et cela a été fait avec la manière au stade du Moustoir avec un large succès sur le score de 1-4. Mais un autre critère devait être rempli : espérer un nul ou une défaite de l’AS Monaco face au LOSC. Mais l’ASM a conforté son statut de dauphin avec un succès sur la plus petite des marges (1-0). Ce qui retarde donc le sacre parisien de quelques jours. Et cela pourrait intervenir dès ce samedi.

Une victoire suffit pour être champion

À l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Le Havre au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Et cette fois-ci, le club de la capitale aura son destin en main. En cas de succès face au HAC, les Rouge & Bleu seront officiellement champions de France et ne dépendront d’aucun autre résultat. Autre scénario possible, le PSG fait match nul et l’AS Monaco, qui défie l’Olympique Lyonnais (dimanche à 19h sur Prime Video), ne gagne pas. Enfin, même en cas de défaite, la formation de Luis Enrique peut soulever son 12e titre de champion de France, mais pour cela, il faudra aussi que l’ASM ne gagne pas face aux Gones. Pour rappel, à quatre journées de la fin, le PSG possède 11 points d’avance sur le club du Rocher.

Le PSG champion si

Victoire face au Havre

Match nul face au Havre et Monaco ne gagne pas à Lyon

Défaite face au Havre et Monaco ne gagne pas à Lyon

Le classement de Ligue 1