Malgré sa défaite face à l’OGC Nice en ouverture de journée, le PSG reste à la portée du leader de Ligue 1, l’AS Monaco.

Le PSG n’a pas préparé de la meilleure des manières sa semaine alléchante. Juste après la trêve internationale, les Rouge & Bleu ont chuté à domicile face à l’OGC Nice (2-3) en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Mais ses adversaires n’ont pas su profiter du faux pas du champion de France en titre. Même si le club parisien est tombé du podium et occupe la 5e place du classement avant la prochaine journée, les joueurs de Luis Enrique ne sont pas les seuls perdants de ce week-end.

Le PSG à seulement trois points de l’AS Monaco

En effet, l’AS Monaco n’a pas su prendre ses distances. Pourtant, les Monégasques étaient devant au tableau d’affichage après le temps réglementaire mais ont été rejoints dans les dernières secondes du temps additionnel dans un match nul frustrant face au FC Lorient (2-2). De son côté, l’Olympique de Marseille ne se rassure pas non plus avant sa semaine face à l’Ajax Amsterdam et son déplacement à Paris. Les Marseillais ont une nouvelle fois livré une prestation décevante face au TFC (0-0). Belle surprise de ce début de saison, le Stade Brestois s’est imposé sur la pelouse du Stade de Reims (1-2) et occupe désormais la 2e place du classement.

Dans les autres résultats marquants de la journée, le RC Lens n’y arrive toujours pas avec une défaite face au FC Metz (0-1). L’autre représentant français en Ligue des champions occupent la dernière place du classement avec aucune victoire en 5 journées. De son côté, l’Olympique Lyonnais ne sort toujours pas de sa crise avec un match nul face au Havre (0-0), au Groupama Stadium. À noter qu’aucune formation ne s’est imposée à domicile lors de ce week-end de Ligue 1.

Les résultats de la 5e journée de Ligue 1

Paris Saint-Germain / OGC Nice (2-3)

Stade Rennais / LOSC (2-2)

RC Lens / FC Metz (0-1)

FC Lorient / AS Monaco (2-2)

Clermont Foot / FC Nantes (0-1)

Stade de Reims / Stade Brestois (1-2)

RC Strasbourg / Montpellier HSC (2-2)

Olympique de Marseille / Toulouse FC (0-0)

Olympique Lyonnais / Le Havre (0-0)

Le classement de Ligue 1