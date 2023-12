Ligue 1 – Le PSG creuse l’écart en tête du classement

Malgré son match nul frustrant sur la pelouse du LOSC (1-1) ce dimanche, le PSG a tout de même réussi à prendre une avance un peu plus confortable en tête du championnat.

Le PSG peut avoir des regrets. Sacré champion d’automne, le leader du championnat aurait pu réaliser un gros coup en mettant l’OGC Nice et l’AS Monaco, battus ce week-end, à sept et neuf points au classement. Cependant, le but égalisateur de Jonathan David dans les ultimes instants de la rencontre ne permet pas aux Rouge & Bleu d’avoir cette avance plus que confortable. Mais, les joueurs de Luis Enrique ont tout de même pris un point supplémentaire par rapport à leurs poursuivants et comptent désormais cinq unités d’avance sur les Aiglons.

Lyon n’est plus lanterne rouge, Brest continue à performer

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique Lyonnais est allé s’imposer sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) en ouverture de cette 16e journée de Ligue 1. Un deuxième succès consécutif en championnat qui permet aux Gones de ne plus occuper la place de lanterne rouge et d’être en position de barragiste. Dans le match du bas de tableau, le RC Strasbourg a remporté une victoire ô combien importante face au FC Lorient (1-2). De son côté, le Clermont Foot est la nouvelle lanterne rouge après sa défaite face à l’Olympique de Marseille (2-1). Enfin, le Stade Brestois continue d’impressionner. Victorieux sur la pelouse du FC Nantes (0-2), les Bretons occupent la 5e place du classement. La prochaine journée aura lieu ce mercredi. À cette occasion, le PSG recevra au Parc des Princes le FC Metz (21h sur Canal Plus Sport) dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 16e journée de Ligue 1

AS Monaco / Olympique Lyonnais (0-1)

Le Havre / OGC Nice (3-1)

RC Lens / Stade de Reims (2-0)

FC Nantes / Stade Brestois (0-2)

FC Lorient / RC Strasbourg (1-2)

FC Metz / Montpellier HSC (0-1)

Toulouse FC / Stade Rennais (0-0)

Olympique de Marseille / Clermont (2-1)

LOSC / Paris Saint-Germain (1-1)

Le classement de Ligue 1