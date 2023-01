Ligue 1 – Le PSG renoue avec la victoire face à Angers

Après sa victoire contre Châteauroux (1-3) en Coupe de France, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce soir avec la réception d’Angers dans le cadre de la 18e journée. Après sa défaite contre Lens, le leader du championnat voulait retrouver le goût de la victoire.

Contre la lanterne rouge de la Ligue 1, le PSG voulait reprendre sa marche en avant en championnat après sa première défaite de la saison sur la pelouse de Lens (3-1), son dauphin, le 1er janvier dernier. Pour cette rencontre, Christophe Galtier pouvait compter sur les retours de Lionel Messi et Neymar, tous les deux titulaires ce soir en attaque en compagnie d’Hugo Ekitike. Alors qu’une titularisation de Warren Zaïre-Emery était évoquée, c’était finalement Fabian Ruiz qui accompagnait Danilo Pereira et Vitinha au milieu de terrain. Avec les absences de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe, la défense était du classique avec Nordi Mukiele et Juan Bernat dans les couloirs, et une charnière centrale Marquinhos–Sergio Ramos.

Résumé du match

Face à des Angevins qui restaient sur 9 défaites d’affilée en Ligue 1, le PSG a rapidement pris les devants dans cette rencontre. Avec une grande possession de balle face à un bloc bas, les Parisiens ont pu compter sur leur homme en forme du moment, Hugo Ekitike. Bien servi par Nordi Mukiele, l’attaquant des Rouge & Bleu a facilement trompé Paul Bernardoni sur un centre au premier poteau (1-0, 5e). Le numéro 44 confirme sa bonne forme du moment avec un troisième but lors de ses trois derniers matches. Par la suite, le rythme de la rencontre est grandement retombé et Paul Bernardoni s’est interposé à deux reprises face à Sergio Ramos (24e) et Lionel Messi (33e). Les Rouge & Bleu ont regagné les vestiaires avec cet avantage (1-0).

En seconde période, l’Angers SCO a tenté de mettre une pression sur le but adverse, mais la défense parisienne n’a pas rompu avec notamment des belles interventions défensives de Danilo Pereira (51e) et Marquinhos (54e). Alors que Hugo Ekitike était proche d’un doublé (58′), c’est finalement Lionel Messi qui a donné un meilleur avantage aux Parisiens (2-0, 72′) pour son retour à la compétition, sur une deuxième passe décisive de Nordi Mukiele. Par la suite, Paul Bernardoni a réalisé quelques parades déterminantes pour empêcher un score plus large. Les Parisiens s’imposent sur le score de 2-0 et sont champions d’automne après cette phase aller. Ils affronteront le Stade Rennais dimanche prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par l’Angers SCO. Bon match à tous !!!

3′ Grosse possession de balle du PSG qui tente de trouver la faille dans le bloc bas des Angevins.

5′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) de l’homme en forme du moment, Hugo Ekitike. Après un bon décalage de Messi, Mukiele sert parfaitement au premier poteau Ekitike qui trompe Bernardoni. Troisième but en trois matches pour l’attaquant parisien.

9′ Les Parisiens jouent une belle partition depuis le début de la rencontre. Le SCO n’arrive pas à sortir le ballon face au pressing des Rouge & Bleu

À noter que Danilo Pereira redescend souvent au niveau de la charnière centrale entre Marquinhos et Sergio Ramos

20′ Le rythme est grandement retombé depuis l’ouverture du score du PSG

24′ Belle occasion pour le PSG. Sur coup franc, Messi trouve la tête de Ramos, mais Bernardoni s’interpose

26′ Nouveau coup franc bien tiré par Messi, mais cette fois-ci Bernardoni prend le dessus sur Marquinhos

33′ Après une récupération haute, Ruiz sert Messi qui se présente face au gardien angevin. Mais Bernardoni s’interpose devant la frappe de l’Argentin.

Manque de rythme côté parisien dans cette première période #PSGSCO — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 11, 2023

38′ Ekitike passe en force dans la défense angevine, mais se fait reprendre juste avant sa frappe. Le numéro 44 regagne de la confiance depuis quelques matches

43′ Mukiele très solide dans le duel face à Doumbia. L’ancien du RB Leipzig confirme aussi sa belle forme du moment

45′ C’est la pause au Parc des Princes. Le PSG mène au score (1-0) grâce à un but rapide de Hugo Ekitike. Face à des Angevins inoffensifs, les Parisiens contrôlent le match.

45′ Le PSG donne le coup d’envoi de la seconde période

48′ Les Angevins sont bien revenus dans la partie lors des premières minutes de ce second acte

51′ Très belle défense de Danilo qui vient couper un centre de l’Angers SCO

54′ Quelle erreur de relance de Ramos devant sa surface. Mais Marquinhos rattrape bien l’erreur de son coéquipier face à des Angevins qui ont mal joué le coup.

58′ Ekitike proche du doublé, mais Bernardoni est encore bien présent

60′ Grosse occasion pour l’Angers SCO. Bien servi sur le côté droit, Sima frappe au-dessus du but de Donnarumma. La défense parisienne était dépassée

69′ Les Parisiens ne proposent rien dans le jeu. L’Angers SCO commence à se montrer de plus en plus dangereux et s’approche plus facilement du but de Gigio Donnarumma

72′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (2-0). Pour son retour à la compétition, Lionel Messi trouve le chemin des filets sur une nouvelle passe décisive de Nordi Mukiele. À noter la belle combinaison entre Ekitike, Mukiele et Messi à l’origine du but

ET BUUUUUUT !!!!! LEO MESSI MARQUE POUR SON RETOUR AU PARC !!!!!!



2-0 ❤️‍🔥💙#PSGSCO pic.twitter.com/QcMl5Sw6li — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 11, 2023

76′ Petit festival de Messi qui sert ensuite Bernat sur le côté gauche. L’Espagnol tente de redonner au champion du Monde mais la passe est mal assurée.

79′ Double changement au PSG. Ruiz et Ekitike sont remplacés par Zaïre-Emery et Soler

83′ DOMMMAGE. Sur une excellente passe en louche de Messi, Neymar réalise une reprise de volée sublime pour tromper Bernardoni, mais le Brésilien est légèrement hors-jeu.

85′ Vitinha est remplacé par Bitshiabu

89′ Bernardoni détourne en corner un coup franc de Neymar

90′ Sur le corner qui suit, Bernardoni réalise un magnique parade à l’horizontale sur une tête de Mukiele.

90’+2 Carton jaune pour Neymar après un geste d’humeur sur un Angevin

90’+4 C’est terminé au Parc des Princes. Sans briller, le PSG s’impose face à l’Angers SCO (2-0) grâce à des réalisations de Hugo Ekitike et Lionel Messi. Pour son prochain match, le club parisien se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais dimanche.

La feuille de match de PSG / Angers

18e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Canal+ 360 – Arbitre principal : Éric Wattellier – Adjoints : Mathieu Grosbost et Laurent Coniglio – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – Assistance vidéo : Pierre Gaillouste et Arnaud Baert – Buts : Ekitike (5′), Messi (72′) – Cartons : Capelle (53′), Blazic (89′), Neymar (90’+2)