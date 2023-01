PSG / Angers – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 en direct sur Canal+ 360, le PSG et le SCO d’Angers se font face sur la pelouse du Parc des Princes. Voici les compositions de départ de cette rencontre.

Après une victoire plus que poussive sur son terrain face au RC Strasbourg (2-1, 16e journée de Ligue 1), le PSG a vécu la première vraie désillusion de sa saison en s’inclinant, la semaine suivante, face au RC Lens à l’extérieur (1-3, 17e journée de Ligue 1). Le but pour les hommes de Christophe Galtier est de rebondir le plus vite possible. Et cela commence dès ce mercredi soir contre le SCO d’Angers.

Les Angevins, qui pointent à une triste 20e et dernière place au classement, paraissent l’adversaire parfait pour les Parisiens, de surcroit au Parc des Princes. D’ailleurs, Christophe Galtier vient d’officialiser son XI titulaire pour ce match. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma gardera la cage rouge et bleu. La défense, de gauche à droite, sera composée de Juan Bernat, Sergio Ramos, Marquinhos et Nordi Mukiele. Au milieu, le coach francilien aurait pu faire le choix de la jeunesse en titularisant Warren Zaïre-Emery aux côtés de Vitinha et de Danilo, mais il a préféré titulariser Fabian Ruiz. Enfin, le trio offensif voit les retours combinés de Neymar Jr et de Lionel Messi. Les deux joueurs épauleront un Hugo Ekitike auteur de trois buts sur ses quatre dernières sorties.

La feuille de match de PSG / Angers

18e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Canal+ 360 – Arbitre principal : Éric Wattellier – Adjoints : Mathieu Grosbost et Laurent Coniglio – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – Assistance vidéo : Pierre Gaillouste et Arnaud Baert.