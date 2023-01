Dans un match une nouvelle fois poussif, le PSG s’est défait d’Angers ce soir dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 (2-0). Avec cette victoire, les Rouge & Bleu s’offre le titre de champion d’automne.

Pour ce match des extrêmes, entre le premier et le dernier de Ligue 1, le PSG s’est relevé après sa défaite contre Lens lors de la dernière journée. Hugo Ekitike, a une nouvelle fois marqué ce soir, et lancé le PSG dans cette rencontre. Au micro de Canal Plus Sport 360, le jeune attaquant (20 ans) est revenu sur cette victoire parisienne.

« On a fait le match qu’il fallait aujourd’hui«

« On a fait le match qu’il fallait aujourd’hui. On prend les trois points. On est vraiment satisfait de la victoire. Mon rendement actuel ? Je joue, j’ai de la confiance, je marque, j’enchaîne. Il n’y a rien à dire de plus. Il faut que je continue comme ça. Je suis content surtout qu’il ait la victoire au bout. On efface un peu le match de Lens avec cette victoire aujourd’hui. La défense à trois ? Je ne sais pas, ça c’est le coach qui sait. On s’adapte et on fait notre maximum pour avoir le rendement sur le terrain.«