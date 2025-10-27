Ligue 1 – Le PSG retrouve son fauteuil de leader

Victorieux du Stade Brestois (0-3) samedi, le PSG profite du faux pas de l’Olympique de Marseille pour retrouver son fauteuil de leader en Ligue 1.

Le PSG aura délaissé son trône pendant seulement une semaine. Deuxième du classement avant le coup d’envoi de cette 9e journée de Ligue 1, le club de la capitale est déjà de retour au sommet du championnat de France à l’issue de ce week-end. Victorieuse sans difficulté sur la pelouse du Stade Brestois (0-3), l’équipe de Luis Enrique a profité du faux pas de l’Olympique de Marseille contre le RC Lens (2-1) pour retrouver son fauteuil de leader.

Le RC Lens, nouveau dauphin

Avec ce revers, le club marseillais chute même à la troisième place, devancé par son adversaire du week-end qui poursuit son très bon début de saison. Dans les autres résultats marquants de cette 9e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg a été battu sur le fil par l’Olympique Lyonnais dimanche soir (2-1). Après trois matchs sans succès en championnat, l’AS Monaco a renoué avec le succès contre le Toulouse FC (1-0). De son côté, le LOSC a étrillé une faible équipe du FC Metz (6-1), qui n’a toujours pas connu le goût de la victoire cette saison. En grande difficulté, le Stade Rennais d’Habib Beye continue de plonger dans la crise après la défaite contre l’OGC Nice (2-1). Dans les duels des mal classés, l’Angers SCO et Le Havre se sont respectivement imposés contre le FC Lorient (2-0) et l’AJ Auxerre (0-1). Enfin, le Paris FC a chuté à domicile face au FC Nantes (1-2). Pour son prochain match, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient mercredi (19h sur Ligue 1+).

Les résultats de la 9e journée de Ligue 1

Paris FC / FC Nantes (1-2)

Stade Brestois / Paris Saint-Germain (0-3)

AS Monaco / Toulouse FC (1-0)

RC Lens / Olympique de Marseille (2-1)

LOSC / FC Metz (6-1)

Angers SCO / FC Lorient (2-0)

AJ Auxerre / Le Havre (0-1)

Stade Rennais / OGC Nice (1-2)

Olympique Lyonnais / RC Strasbourg (2-1)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 20 pts (+11) RC Lens – 19 pts (+6) Olympique de Marseille – 18 pts (+13) Olympique Lyonnais – 18 pts (+4) LOSC – 17 pts (+11) AS Monaco – 17 pts (+5) RC Strasbourg – 16 pts (+6) OGC Nice – 14 pts (-1) Toulouse FC – 13 pts (+2) Stade Rennais – 11 pts (-2) Paris FC – 10 pts (-3) Stade Brestois – 9 pts (-3) FC Nantes – 9 pts (-3) Le Havre – 9 pts (-5) Angers SCO – 9 pts (-6) FC Lorient – 8 pts (-9) AJ Auxerre – 7 pts (-6) FC Metz – 2 pts (-20)