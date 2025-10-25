Brest / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi après-midi, le PSG a dominé Brest lors de la neuvième journée de Ligue 1 (0-3). Achraf Hakimi et Vitinha ont fortement brillé lors de ce match.

Le PSG se déplaçait à Brest ce samedi après-midi dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé (0-3). Lors de cette rencontre, Achraf Hakimi a fortement brillé. En plus de son travail défensif, le latéral droit a été comme à son habitude omniprésent dans son couloir droit pour apporter son surnombre en attaque. Il a ponctué sa prestation XXL avec deux beaux buts. Il est dans la lignée de ses derniers mois. Passeur décisif sur le premier but de l’international marocain, Vitinha a encore une fois été le métronome du jeu du PSG. Le milieu de terrain portugais affiche encore une fois des chiffres impressionnants : 161 ballons touchés, 96% de passes réussies (146/152), 80% de passes longues réussies (8/10), deux passes clés. Il prouve encore qu’il est le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison.

Une charnière centrale solide

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery poursuit sa montée en puissance et a encore réalisé une performance de haut standing contre les Brestois. De son côté, Illia Zabarnyi a relevé la tête après sa prestation catastrophique lors de la victoire du PSG contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions mardi soir (2-7). Il a réussi à museler Ludovic Ajorque. À ses côtés, Willian Pacho a encore démontré qu’il était le patron de la défense du PSG quand Marquinhos n’est pas sur le terrain. De nouveau placé au poste de faux numéro 9, Senny Mayulu a encore une fois brillé sur la pelouse de Francis Le Blé. Précieux par ses décrochages, sa technique et ses duels, il a déstabilisé la défense brestoise à plusieurs reprises.