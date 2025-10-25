Enrique : « Je suis très heureux car j’ai des joueurs incroyables »

Ce samedi après-midi, le PSG s’est facilement imposé contre Brest lors de la neuvième journée de Ligue 1. Luis Enrique veut se montrer prudent malgré ce beau succès.

Après avoir concédé deux matches nuls lors de ses deux dernières rencontres de Ligue 1, le PSG a renoué avec le succès en championnat ce samedi après-midi sur la pelouse du Stade Brestois lors de la neuvième journée (0-3). Lors de cette rencontre, Achraf Hakimi a fortement brillé avec un doublé. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a encensé son latéral droit, avant d’évoquer la cadence infernale qui attend le PSG avant la trêve internationale…

Achraf Hakimi meilleur latéral droit du monde

« Ce n’est pas difficile de dire ça, c’est une évidence. Il a une capacité à voir les choses, à attaquer les espaces. Quand tu affrontes une équipe repliée, il faut savoir attaquer les espaces. Alors quand Vitinha a le ballon et quand Hakimi fait des appels en profondeur… Il a été incroyable. Il a fait un très bon match, il a cette qualité en attaque. C’est toujours difficile de gagner à Brest. Je suis très content de la manière dont on a gagné. »

Avez-vous déjà vu un défenseur aussi adroit que lui ?

« Si vous vous rappelez, j’ai eu Dani Alves ! C’est difficile de comparer les joueurs, je n’aime pas ça. Chaque joueur est différent. Mais je suis très content de la qualité de Hakimi, de Marquinhos de Nuno, de Pacho de Viti, de Zabarnyi. Je suis très heureux car j’ai des joueurs incroyables. »

Mon équipe transpire la sérénité ?

« Nous avons de la confiance. La Ligue 1 demande de la régularité de la constance. Mous sommes spécialistes de ce genre de chemin. Nous sommes tranquilles et calmes. On connaît notre potentiel. Nous étions confiants, car la Ligue 1 et la Ligue des champions sont différentes compétitions et c’est beau d’être dans cette position. »

A lire aussi : Sans forcer, le PSG s’impose face au Stade Brestois et reprend la tête de Ligue 1

Comment gérer l’accumulation des matches ?

« Nous aimons ce type de situations. Jouer tous les trois jours, c’est joli. Nous sommes habitués. C’est le moment d’utiliser tout le groupe, tous les joueurs. Nous avons encore deux joueurs blessés. Il faut récupérer ces joueurs. C’est important d’avoir toute l’équipe, c’est important car il y a beaucoup de matches. »

Quand Dembélé pourra commencer un match ?

« Nous ne voulons pas nous précipiter. On veut y aller tranquillement. Il a joué 30 minutes à Leverkusen, 30 minutes ce soir contre Brest. Il se sent très bien. Il faut savoir gérer ça. Il sera très vite à 100 %. »

Être leader après cette rencontre, est-ce quelque chose d’anecdotique ?

« C’est anecdotique ! Le championnat est un marathon. Tu peux faire les 10 premiers kilomètres très vite, à la fin, tu dois parcourir 42 kilomètres. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Nous sommes une équipe constante, qui peut jouer beaucoup de matchs tous les trois jours. On est tranquilles. Nous cherchons à performer pendant toute la saison. C’est normal d’avoir des hauts et des bas. On a eu beaucoup de joueurs blessés, on n’a pas pu gérer de la meilleure des manières, même si ce n’est pas une excuse. »

Des nouvelles de Joao Neves et Fabian Ruiz ?

« Ils sont à la maison, tranquillement, avec un petit peu d’eau et peut-être une bière, je ne sais pas ! »