Sur le plan comptable le PSG n’a rien à envier aux autres clubs de Ligue 1 cette saison. Le club de la capitale est 1er avec 53 points, et compte 11 points d’avance sur son dauphin Nice. Mais les Rouge & Bleu n’apportent pas satisfaction et beaucoup d’aspects sont pointés du doigt par les observateurs. Une des problématiques du PSG cette saison se situe au niveau du nombre de joueurs dans l’effectif. Le club est la troisième équipe avec le plus grand nombre de joueurs utilisés cette saison en Ligue 1 (32), selon le site de la Ligue 1 Uber Eats.

Devancé par Saint-Étienne (36) et Metz (34), le PSG est à égalité avec le Stade de Reims. Ce chiffre peut être vu sous différents angles. Un avantage ou un inconvénient ? Un peu des deux. Mauricio Pochettino se sert de cet élément pour faire tourner un maximum. On le rappel, le coach argentin n’a pas aligné deux fois de suite la même composition depuis son arrivée sur le banc parisien. Mettre en place une telle rotation permet de faire souffler une partie de l’effectif. Néanmoins, l’équipe ne trouve pas d’équilibre dans son jeu sur le long terme. Par ailleurs, le trop grand nombre de joueurs bloque les jeunes dans leur progression. Et récemment, on a pu voir que cela avait un impact dans le mercato, comme ce fut le cas avec Tanguy Ndombélé cet hiver.