Sur un terrain compliqué, le PSG a assuré l’essentiel face à l’Angers SCO (1-0), grâce à un but de Layvin Kurzawa. Un succès qui permet aux Parisiens d’occuper provisoirement la première place du classement, en attendant le résultat de l’OL face au FC Metz ce dimanche soir à 21 heures. Sur son site internet, le club de la capitale a dévoilé quelques statistiques après cette victoire au Stade Raymond-Kopa.

Ainsi, le PSG a enregistré son 23ème match sans défaite face au SCO. Les Parisiens n’ont plus perdu face aux Angevins depuis le 12 janvier 1975, soit 45 ans sans défaite. “Il s’agit d’une série record pour les Rouge et Bleu, devant Nantes (22 matches, série terminée) et Saint-Étienne (22 matches, série en cours).” De plus, le club de la capitale a enchaîné un 11ème succès de rang face à l’Angers SCO (depuis le match nul 0-0 de décembre 2015), “soit la 2e plus longue série dans l’histoire du club derrière les 17 victoires contre Nantes (série terminée) et à égalité avec les 11 succès face à Lorient (série en cours)”, rappelle le PSG sur son site internet. En gardant sa cage inviolée grâce à un grand Keylor Navas, le PSG comptabilise 12 clean-sheets cette saison en Ligue 1, soit la meilleure performance parmi les 5 grands championnats européens. “Seul le gardien de but de l’Atlético de Madrid Jan Oblak (87,5%) affiche un meilleur pourcentage de tirs arrêtés que celui du club de la capitale, Keylor Navas (84,4%) dans le top 5 européen cette saison (parmi les gardiens de but à minimum 5 matches joués).”

Concernant les statistiques individuelles des joueurs du PSG, le duo du milieu de terrain, Leandro Paredes et Marco Verratti, se sont échangés 72 passes (32 de l’Argentin vers l’Italien, 40 dans le sens inverse). “Il s’agit du meilleur total pour un duo de milieux de terrain en Ligue 1 cette saison.” Unique buteur du match, Layvin Kurzawa a inscrit son 10ème but en Ligue 1 avec le PSG en 97 matches de championnat. De son côté, le capitaine du PSG, Marquinhos, a disputé son 301ème match avec les Rouge et Bleu et occupe la “9e place des joueurs les plus capés de l’histoire du club de la capitale et égale son ancien coéquipier, Edinson Cavani.” Il dépassera bientôt Mustapha Dahleb (1974-1984) et ses 310 matches.