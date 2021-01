Dans un match compliqué, le PSG a assuré les trois points face à l’Angers SCO (1-0) et reprend provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant le résultat de l’OL face au FC Metz ce dimanche à 21 heures. Sur un terrain de mauvaise qualité (19e pelouse de L1 selon un classement établi par la LFP) , les Parisiens ont pu compter sur un but de Layvin Kurzawa (70e) à vingt minutes de la fin du match. Une nouvelle fois titulaire au milieu de terrain, Leandro Paredes (noté 6/10 par la rédaction de CS) a évoqué ce succès important, au micro de la chaîne Téléfoot. “Une victoire qui a pris du temps à se dessiner ? L’important était de gagner. Quand on ne joue pas bien, l’important est de gagner. C’était un terrain difficile et un adversaire tenace. Comment expliquer ce match compliqué ? C’est une équipe bien en place, qui laisse peu d’espace, se recroqueville derrière et essaye de contrer. Si tu peux jouer bien, c’est mieux, mais là en l’occurrence il fallait juste gagner”, a brièvement exposé Leandro Paredes en marge de la rencontre.

Sur le site officiel du PSG, Leandro Paredes a rappelé l’importance de ce match remporté. Grâce à ce succès, les Rouge et Bleu mettent la pression sur l’OL. “On savait que ce serait difficile, face à un adversaire coriace. Angers laisse très peu d’espaces. Mais nous avons gagné. Nous sommes heureux, parce qu’il fallait gagner ce soir pour mettre la pression à Lyon qui joue demain. Nous voulions être premiers, et on a fait le match qu’il fallait pour ça. La victoire est là, nous sommes satisfaits”, a rappelé Leandro Paredes via psg.fr.