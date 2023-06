Ligue 1 – Les joueurs du PSG font le bilan

La saison fut difficile mais malgré tout cela, les Parisiens peuvent se consoler avec un titre de champion de France. Pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du onzième titre du club parisien dans l’élite. Soit le total le plus important pour un club français dans l’histoire du championnat. Au micro de PSG TV, les joueurs du PSG sont revenus sur la saison qu’ils ont vécu.

Kylian Mbappé

« Il ne faut jamais rien négliger. On a eu la régularité de toujours être au top toute la saison au niveau du classement. On part à la Coupe du Monde avec 0 défaite si je me souviens bien. C’était très positif, je pense que c’est la conclusion d’une saison sérieuse au niveau du championnat »

Hugo Ekitike

« Gagner un championnat, surtout la Ligue 1 où je jouais le maintien avant … Et maintenant pouvoir gagner le titre en y ayant participé, ça me donne envie d’en gagner plus. C’est un plaisir fou ! (…) « Je dirais que mon meilleur souvenir, c’était mon but et ma passe décisive contre Auxerre, le premier à Paris. Il faisait beau, il y avait du monde dans le stade, ça avait été une belle fête. C’est vraiment un très grand souvenir. »

Marco Verratti

« Mon meilleur souvenir est le 3-0 contre Marseille. On était proches en championnat, on jouait à l’extérieur dans un stade où tout le monde veut que tu perdes. On vit une très grande soirée, on marque des buts, on gagne et on les distance en championnat. »

El Chadaille Bitshiabu

« C’est la première saison où je commence vraiment à jouer. Je commence à découvrir le monde professionnel, c’est magnifique, c’est grandiose. À mes débuts, j’étais surpris, il fallait que je me mette directement dans le bain pour ma première. Que je fasse bonne impression pour le coach, le public, ma famille. C’est comme si j’étais sur une autre planète. Dès que je suis entré sur le terrain, petit à petit, j’ai pris mes marques et ça s’est bien passé. »

Fabian Ruiz

« C’est difficile de se maintenir toute l’année en première position du championnat. On sait que toutes les équipes sont très motivées. Je pense qu’il faut être content de notre saison cette année, surtout en championnat, parce qu’on a réalisé quelque chose de difficile. »

