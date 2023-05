Le PSG se rapproche d’une chose jamais faite en Ligue 1

Même si sa saison n’est pas aboutie, le PSG se rapproche du titre de champion de France. À l’issue des trois derniers matches de championnat, il pourrait s’offrir un record inédit.

Leader avec six points d’avance sur Lens, le PSG sera officieusement champion en cas de victoire contre Auxerre ce week-end. En effet, avec une différence de buts largement en la faveur des Rouge & Bleu (+49 contre +32), il serait très improbable de voir Lens rattraper un retard de 17 buts lors des deux dernières journées de Ligue 1. Ce week-end, le club de la capitale peut également être officiellement champion en cas de faux pas des Lensois. Même si ce n’est pas la meilleure saison sous l’ère QSI, Christophe Galtier et ses joueurs sont en passe de réaliser un record inédit, avoir été leaders de la 1ère à la 38e journée.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG se rapproche du titre

Leader de Ligue 1 depuis la 3e journée de la saison 2021-2022

Comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet, le PSG n’a pas lâché la tête du championnat de France depuis la troisième journée de la saison 2021-2022. Il tout en haut de la Ligue 1 depuis 71 journées consécutives. Un nouveau record. Il avait déjà effectué le plus grand nombre de journées en tête d’aout 2018 à aout 2019 avec 38. Le podium est complété par l’AS Monaco et…le PSG avec 37 journées consécutives en têtes (août 1987 – juin 1988 pour l’ASM, août 2015 – mai 2016 pour les Rouge & Bleu).

Nombre de journées consécutives en tête du championnat

1. Paris Saint-Germain : 71 (août 2021 – …)

2. Paris Saint-Germain : 38 (août 2018 – août 2019)

3. AS Monaco : 37 (août 1987 – juin 1988)

–. Paris Saint-Germain : 37 (août 2015 – mai 2016

5. Paris Saint-Germain : 36 (juillet 1985 – avril 1986)

–. Paris Saint-Germain : 36 (août 2017 – mai 2018)

7. Olympique Lyonnais : 35 (septembre 2005 – août 2006)

Depuis 2001, le PSG aussi en tête

La Ligue 1 a poussé ses calculs dans le passé en remontant à l’été 2001. Et entre cette date et maintenant, c’est aussi le PSG qui domine ce classement avec 297 journées passées en tête du championnat. Il devance Lyon (203). Le troisième, l’AS Monaco est très loin avec 62 journées passées en tête en 22 ans. Marseille (52) et Lille (49) complètent le top 5.

Journées passées en tête du championnat depuis 2001/2002

1. Paris Saint-Germain : 297

2. Olympique Lyonnais : 203

3. AS Monaco : 62

4. Olympique de Marseille : 52

5. LOSC : 49

6. Girondins de Bordeaux : 32

7. RC Lens : 29

–. OGC Nice : 29

9. Montpellier Hérault SC : 19

10. AS Nancy-Lorraine : 8

–. Stade Rennais FC : 8

12. AJ Auxerre : 7

13. Toulouse FC : 6

14. AS Saint-Etienne : 5

15. Le Mans FC : 3

16. Angers SCO : 2

–. Stade Brestois 29 : 2

–. EA Guingamp : 2

–. FC Nantes : 2

20. SC Bastia : 1

–. SM Caen : 1

–. Clermont Foot 63 : 1

–. Grenoble Foot 38 : 1

–. FC Lorient : 1

–. FC Metz : 1

–. Valenciennes FC : 1