Le PSG connaît son calendrier pour le début du mois de mars. En effet, la LFP a récemment dévoilé les programmations de la 27e et 28e journée de Ligue 1. Après un match nul en championnat (0-0) et une élimination en Coupe de France (0-0, 5 t.a.b à 6), le club de la capitale retrouvera l’OGC Nice de Christophe Galtier – à l’Allianz Riviera – le samedi 5 mars à 21 heures. Une rencontre diffusée sur Canal Plus Décalé. Les Rouge & Bleu auront donc quatre jours pour préparer leur huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (9 mars).

Après son match européen, le PSG retrouvera le championnat et le Parc des Princes avec la réception des Girondins de Bordeaux, dans le cadre de la 28e journée de L1. Une rencontre qui aura lieu le dimanche 13 mars à l’horaire inhabituel de 13 heures et qui sera co-diffusée sur Prime Video et Canal Plus Sport.