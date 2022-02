Beye : « Je suis convaincu que le PSG est supérieur au Real »

Dans deux jours, le PSG reçoit le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre attendue par tous les amoureux du foot. Beaucoup estiment que c’est le club espagnol qui est le favori dans cette double confrontation. Ce n’est pas le cas d’Habib Beye.

« Très bien, c’est défendre bloc médian bas, profiter des occasions qu’ils ont avec des joueurs de talents. Mais je suis convaincu que le PSG sur cette double confrontation, est pour moi, de ce que je vois, supérieur au Real. Pas supérieur à l’histoire du Real mais supérieur intrinsèquement même s’il y a des difficultés dans le jeu, à produire du jeu et à être séduisant, indique Beye pour Canal Plus. Je ne vois pas ça comme une immense inquiétude, même s’il on Karim Benzema. Maintenant, les gens qui disent que le Real est supérieur et favori à 70%, moi je ne partage pas cet avis.«