Le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes ce vendredi soir (21h00, 5e journée de Ligue 1). Découvrez ici les chiffres à retenir avant cette confrontation.

La Ligue 1 est de retour ce jour après l’habituelle trêve internationale de septembre. À cette occasion, le PSG et l’OGC Nice ouvrent la 5ème journée au Parc des Princes. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 (Prime Video). Sur une excellente dynamique avant la coupure avec deux victoires consécutives et un jeu plutôt intéressant à la clé, les hommes de Luis Enrique tenteront d’enchaîner. Ce qui serait de très bon ton étant donné que la Ligue des Champions se profile très rapidement désormais. Pour leur part, les Aiglons s’avancent comme un adversaire difficile à manœuvrer, eux qui n’ont connu aucunement la défaite depuis l’entame de l’exercice en cours.

Un bilan qui penche assez nettement en faveur du PSG

Sur son site officiel, le club parisien nous a d’ailleurs partagé quelques chiffres intéressants liés au passif entre ces deux équipes. Le PSG reste, par exemple, sur une série de 12 matches au Parc des Princes sans défaite face à cet adversaire. Le bilan est de 8 victoires et de quatre nuls. Plus globalement, sur les 40 rencontres qui se sont déroulées au sein de l’antre rouge et bleu, le club de la capitale l’a emporté à 18 reprises, pour 13 nuls et 8 succès niçois. Sur le bilan total, Paris compte 34 victoires, 24 nuls et 23 revers. C’est donc la 82ème fois que Parisiens et Aiglons se font face.