Ligue 1 – Manuel Ugarte suspendu pour PSG / Lyon

Exempté de championnat ce week-end, le PSG retrouvera la Ligue 1 le 21 avril avec la réception de Lyon. Une rencontre que ne jouera pas Manuel Ugarte, suspendu.

Le PSG aurait dû jouer la 29e journée de Ligue 1 ce week-end. Les Parisiens devaient se déplacer à Lorient. Mais la LFP a décidé de laisser du repos aux clubs français encore engagé en Coupe d’Europe. Après sa défaite contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG retrouvera donc les terrains mardi soir avec la manche retour contre les Barcelonais. Le club de la capitale rejouera en Ligue 1 le 21 avril prochain, avec la réception de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 30e journée.

Trois cartons jaunes en moins de dix matches de Ligue 1

Pour cette rencontre, Luis Enrique sait déjà qu’il devra faire sans Presnel Kimpembe, qui poursuit sa rééducation après son opération au tendon d’Achille, et Lucas Hernandez, suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Le coach du PSG devra également faire sans Manuel Ugarte. En effet, l’international uruguayen a pris trois cartons jaunes en moins de dix matches (Lille lors de la 21e journée, Reims lors de la 25e journée et Clermont lors de la 28e). Pour cette raison, il a pris un match de suspension et manquera donc la réception de Lyon.